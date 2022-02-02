Bursa'da fabrikalar kimyasal atıkları arıtmıyor

Türkiye geçtiğimiz yıl etkili olan müsilajı aylarca konuşurken, Bursa'daki bazı fabrikalarda kimyasalların arıtılmadan derelere, oradan da Marmara'ya akıtıldığı ortaya çıktı.

Bursa'nın sulak alanlarını besleyen derelerden zehir akıyor...

Normalde arıtma işlemi yapılarak salınması gereken sanayi atığı sular, Yıldırım ilçesi Samanlı Deresi'ne arıtılma yapmadan salınıyor.

Özellikle Gürsu, Kestel ve merkez Yıldırım ilçelerinin kesişme noktasında bazı sanayi kuruluşları atık sularını arıtmadan deşarj ediyor. Havaların soğuk olması sebebiyle atık suların döküldüğü dereden dumanlar yükseliyor.

"BÖYLE İLERLEDİĞİ SÜRECE HEP MÜSİLAJLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Atık suların boşaltıldığı alanı inceleyen DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Burası Nilüfer Çayı'nı besleyen en önemli kollardan biri olan Samanlı deresi. Bu derede sanayi atıklarının boşaltıldığı iki tane deşarj noktası görüyoruz. Birinden sıcak su akıyor. Bu arıtılmadan suyun dereye salındığını gösteriyor. Bu atık sular dereleri kirletiyor. Bugün Dünya Sulak Alanlar Günü. Sulak alanlarımızı besleyen sular kirletilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'ndeki müsilajı konuştuk. Marmara Denizi'ne akan kimyasal atık taşıyan dereleri konuştuk. Bu dereler bu yıl da kimyasal sularla Marmara'ya akmaya devam ediyor. Bu kimyasal atıklar derelere salındığı müddetçe bu yıl da müsilajla karşı karşı geleceğiz." dedi.