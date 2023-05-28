Bursa'da geyik kostümüyle oy kullandı Bursalı vatandaş Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına geyik kostümüyle gidince herkes şaşkına döndü.

İHA

Ülke genelinde çeşitli kostümlerle oy kullanmaya gidenler renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa’da yaşayan tiyatrocu Bahtiyar Keskin de, giydiği geyik kostümüyle siyaset geyiğine son noktayı koydu.

Boynuzlu başlığı ile okulun bahçesine girdiği andan itibaren vatandaşların ve çocukların ilgisini çeken geyik kostümlü Keskin, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Kostümünden ötürü, uzun süre kontrol için dışarıda beklemek zorunda kalan Keskin, daha sonra kafasındaki boynuzlu başlığı çıkarıp oyunu kullandı.

"Artık siyaset geyikleri bitti"

Yapmış olduğunu kırıcı, üzücü, dökücü siyasi sözlerden sakınmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini dile getiren Keskin, şunları söyledi: