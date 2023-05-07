Bursa'da HDP'liler Cumhur İttifakı taraflarına saldırdı Seçim çalışmaları devam ederken HDP’liler, Bursa'da ı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan vatandaşlara saldırarak taşkınlık çıkardı.

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Türkiye kritik seçime hazırlanıyor.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere bir hafta kaldı.

Siyasetin gündemi ise her geçen gün daha da ısınıyor

Yapılacak 28. Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde 4 aday yarışacak.

Adayların çalışmaları devam ederken bir yandan da sokaklarda provokatif anlar yaşanıyor.

HDP Millet İttifakı'na oy istemeye devam ediyor

Millet İttifakı'nı destekleyeğini açıklayan HDP her mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istiyor.

Yurdun her noktasında bulunan seçim noktaları Bursa'da da vatandaşların yoğun ilgisinde.

HDP'lilerin saldırısı

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu noktada ise HDP'lilerin saldırısı yaşandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Adayı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı taraftarları, HDP’lilerin saldırısına uğradı.