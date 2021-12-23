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    Bursa'da kar yağışı etkisiyle otobüs bariyere saplandı

    Çekirge Mahallesi üzerinde seyir halinde olan otobüs şoförü, ani bastıran kar yağışıyla kontrolünü kaybetti. Bariyere saplanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 11:42
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    Bursa'da kar yağışı etkisiyle otobüs bariyere saplandı

    Bursa'nın Çekirge Mahallesi'ndesabah seferi için yola çıkan otobüs şoförü, kar yağışının etkisini aniden artırmasıyla kontrolünü kaybetti.

    AĞIR HASAR ALDI

    Kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak ağır hasar aldı.

    YARALANAN OLMADI

    Yaşanan kazada yara alan olmazken, yolcu otobüsü ise kullanılamaz hale geldi.

    Bursa da kar yağışı etkisiyle otobüs bariyere saplandı #1

    Bursa da kar yağışı etkisiyle otobüs bariyere saplandı #2

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