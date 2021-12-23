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- Bursa'da kar yağışı etkisiyle otobüs bariyere saplandı
Bursa'da kar yağışı etkisiyle otobüs bariyere saplandı
Çekirge Mahallesi üzerinde seyir halinde olan otobüs şoförü, ani bastıran kar yağışıyla kontrolünü kaybetti. Bariyere saplanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 23.12.2021 - 11:42
Bursa'nın Çekirge Mahallesi'ndesabah seferi için yola çıkan otobüs şoförü, kar yağışının etkisini aniden artırmasıyla kontrolünü kaybetti.
AĞIR HASAR ALDI
Kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak ağır hasar aldı.
YARALANAN OLMADI
Yaşanan kazada yara alan olmazken, yolcu otobüsü ise kullanılamaz hale geldi.