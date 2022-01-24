Karacabey ilçesinde zemindeki buzlanma sebebiyle motosikletli kurye zor anlar yaşadı. Yolda savrulan kuryenin yardımına ise bir başka kurye yetişti.

Kar yağışının arttığı günlerde motosikletli kuryeler tehlike altında. Bir örneği ise Bursa'dan geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kurye, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KAYGAN ZEMİNDE ZOR ANLAR YAŞADI

Ortaokul Caddesi üzerinde servisten dönen motorlu kurye, karla kaplanan yolda kayarak düştü.

O ANLAR KAMERADA

Kuryenin yardımına bir başka kurye yetişti. Kayganlaşan yolda ayağa kalkmakta güçlük çeken kuryenin çabası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çevredekilerin yardım etmesine rağmen genç kurye bir türlü ayağa kalkamadı.

Bursa'da kaygan yolda kuryenin zor anları kameraya yansıdı VİDEO



BAZI İLLERDE KURYELERE YASAK GETİRİLDİ

Öte yandan bazı illerde ise, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bir sonraki duyuruya kadar motorlu kuryelik yapılmayacağı, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağı açıklandı.