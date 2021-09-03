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    Bursa'da öğrencinin testi pozitif çıktı: 31 kişi karantinada

    Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin koronavirüse yakalanmasıyla 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 15:47
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    Bursa'da öğrencinin testi pozitif çıktı: 31 kişi karantinada

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bağlı Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrenci, geçtiğimiz çarşamba kendini halsiz hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

    KORONAYA YAKALANDI

    Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktı.

    31 KİŞİYE KARANTİNA

    Bunun üzerine öğrencinin eğitim aldığı sınıftaki 30 öğrenci ve öğretmeni, 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.

    Öğrencilerin 14 gün eğitimlerini çevrim içi olarak sürdürecekleri belirtildi.

    Bursa da öğrencinin testi pozitif çıktı: 31 kişi karantinada #1

    Bursa da öğrencinin testi pozitif çıktı: 31 kişi karantinada #2

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