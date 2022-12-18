Bursa'da otellerin yılbaşındaki gecelik ücreti 5 bin lira

Bursa'da otellerin yılbaşındaki gecelik ücreti 5 bin lira

Yeni yıla farklı noktada girmek isteyen vatandaşların Bursa'daki otellere akın etmesi üzerine gecelik ücretler 5 bin lirayı buldu. Otellerin kapasiteleri doldu.

Tüm dünyada yılbaşı hazırlığı devam ediyor.

Yeni yıla sevdikleriyle birlikte girmek isteyen vatandaşlar evlerini süslemeye başladı.

Bunun yanı sıra yeni yıla farklı bir yerde girmek isteyen vatandaşlar günler öncesinden otelere rezervasyon yaptırdı.

Oteller doldu

Yurdun her noktasında hız kesmeden devam eden yeni yıl telaşı sonrasında otellerin doluluk oranı tamamlandı.

Özellikle tatil noktalarını tercih eden vatandaşların talepleri sonrasında otellerde yer kalmazken odaların gecelik ücretleri dudak uçuklattı.

Gecelik fiyatları 5 bin lira

Bursa, Antalya, İstanbul gibi büyükşehirlere akın eden vatandaşların cebinden gecelik 5 bin lira çıktı.

Bursa'da otellerde yer bulunamazken gecelik fiyatlarının 5 bin liradan başlaması görenleri şoke etti.