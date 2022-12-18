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    Bursa'da otellerin yılbaşındaki gecelik ücreti 5 bin lira

    Yeni yıla farklı noktada girmek isteyen vatandaşların Bursa'daki otellere akın etmesi üzerine gecelik ücretler 5 bin lirayı buldu. Otellerin kapasiteleri doldu.
    • 18.12.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 10:42
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    Bursa'da otellerin yılbaşındaki gecelik ücreti 5 bin lira

    Tüm dünyada yılbaşı hazırlığı devam ediyor.

    Yeni yıla sevdikleriyle birlikte girmek isteyen vatandaşlar evlerini süslemeye başladı.

    Bunun yanı sıra yeni yıla farklı bir yerde girmek isteyen vatandaşlar günler öncesinden otelere rezervasyon yaptırdı.

    Oteller doldu

    Yurdun her noktasında hız kesmeden devam eden yeni yıl telaşı sonrasında otellerin doluluk oranı tamamlandı.

    Özellikle tatil noktalarını tercih eden vatandaşların talepleri sonrasında otellerde yer kalmazken odaların gecelik ücretleri dudak uçuklattı.

    Bursa da otellerin yılbaşındaki gecelik ücreti 5 bin lira #1

    Gecelik fiyatları 5 bin lira

    Bursa, Antalya, İstanbul gibi büyükşehirlere akın eden vatandaşların cebinden gecelik 5 bin lira çıktı.

    Bursa'da otellerde yer bulunamazken gecelik fiyatlarının 5 bin liradan başlaması görenleri şoke etti.

    Bursa da otellerin yılbaşındaki gecelik ücreti 5 bin lira #2

    Bursa da otellerin yılbaşındaki gecelik ücreti 5 bin lira #3


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