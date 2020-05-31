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    Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu

    Bursa'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis memuru şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2020 - 21:27
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    Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu

    Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aynı mahallede yaşayan vatandaşlarla, Roman vatandaşlar arasında kavga çıktı.

    Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    YARALANAN POLİS, KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

    Çıkan kavgada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru silahla ağır yaralandı.

    Yaralı memur kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

    Kavgada yaralanan 5 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine TOMA ve Çevik Kuvvet Ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da polis memurunun şehit olduğu hastaneye giderek bilgi aldı.

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