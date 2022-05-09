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    Bursa'da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

    İşlek bir cadde üzerinde tehlikeli hareketler yapan çocuk, görenleri hayrete düşürdü.
    • 09.05.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:19
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    Bursa'da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işlek bir cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir aracın camından sarkan çocuk, canını hiçe saydı.

    Trafikte tehlikeli oyun

    Akan trafiğe aldırış etmeyerek oyun oynayan çocuk, diğer sürücüleri şaşırttı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücünün tavrı ise dikkatlerden kaçmadı. Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.

    İHA'nın haberine göre çocuğun o anları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Bursa'da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı ViDEO

    Bursa da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı #1

    Bursa da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı #2


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