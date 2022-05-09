İşlek bir cadde üzerinde tehlikeli hareketler yapan çocuk, görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işlek bir cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir aracın camından sarkan çocuk, canını hiçe saydı.

Trafikte tehlikeli oyun

Akan trafiğe aldırış etmeyerek oyun oynayan çocuk, diğer sürücüleri şaşırttı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücünün tavrı ise dikkatlerden kaçmadı. Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.

İHA'nın haberine göre çocuğun o anları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı ViDEO





