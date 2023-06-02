Bursa'da yakıt istasyonundaki yılan yakalama anı kamerada

İHA

Bursa'nın Organize Sanayi 1. Caddesi üzerinde faaliyet gösteren yakıt istasyonu çalışanları, yağmur suyu gider borusunda yılan olduğunu fark etti.

Çalışanlar, İnegöl itfaiyesinden yardım istedi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı boru içinden aparatla tutarak çıkardı.

O sırada olay yerine gelen lojistik ve nakliye firması sahibi, aparatla yakalanan yılanı eliyle tutup aldı.

Yavuz, yakaladığı yılanı filenin içine koyup itfaiye ekiplerine teslim etti. Ekipler, yılanı ormanlık alana saldı.

Olayı anlatan iş adamı Sedat Yavuz şu ifadeleri kullandı;

Biz burada çalışırken yan taraftan çalışma arkadaşımız gelip, su tahliye borusunun içinde yılan olduğunu söyledi. İtfaiyeye de haber vermişler. İtfaiyeci arkadaşlar geldi belirli bir çalışmadan sonra yılan dışarı çıktı. Aparatla yılanın kafasından tutmaya çalıştılar ama sonuç olarak bu hayvan ekolojik dengeyi sağlıyor. Şu anda köylerde çok şikayet var bahçelerimizi fareler bastı diye. İnsanlarımız biraz bilinçsizlikten biraz da korktuklarından öldürmeye çalışıyorlar çok tehlikeli bir hayvanmış gibi ama aslında ekolojik dengeyi sağlayan bir hayvandır yılan. Olay yerine gittiğim zaman yılanı çıkartmışlardı. Ben de yılan o çubuklardan zarar görmesin diye güzel bir şekilde elimle tutup poşete koydum. Sonrasında doğaya salmak için götürdüler.