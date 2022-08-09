Bursalı çocuklar, geçtiğimiz yaz dönemi başlatılan 'Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesinin tadını çıkarıyor. İldeki 5 okula kurulan portatif havuzlarda, 5 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçedeki 5 okula, çocuklar için havuz kurdu.

Belediye tarafından geçtiğimiz yaz aylarında başlatılan 'Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar' projesi, bu yaz da tüm eğlencesiyle devam etti.

Proje kapsamında Osmangazi'de İnönü Ortaokuku, Nilüfer'de Ahmet Uyar İlkokulu, Yıldırım'da Gülhanım Karasu İlkokulu, Mudanya'da İkbal-Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu ve Gemlik'te Şehit Mehmet Koray Punar Ortaokullarının bahçelerine portatif yüzme havuzu yerleştirildi.

5 bin çocuğa yüzme dersi verilecek

Park şeklindeki havuzlar, çocuklar tarafından ilgiyle karşılanırken, dönem boyunca 3 farklı gruptan oluşan 6-13 yaş aralığındaki 5 bin çocuğa, ‘uzman eğitmenler eşliğinde’ ücretsiz temel yüzme eğitimi verilecek.

18 Temmuz’da başlayan eğitimler 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Başkana velilerden teşekkür

Yıldırım ilçesindeki Gülhanım Karasu İlkokulu bahçesinde kurulan yüzme havuzunu ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile fotoğraf çektiren vatandaşlar, çocuklar için yürütülen projeden dolayı teşekkür etti.

Bursa'daki 5 okulda portatif yüzme havuzu eğlencesi VİDEO



Çocuklar aquapark ile coştu

Okul bahçesi tam bir aquaparkı andırırken, çocuklar kaydıraklı havuzlarda gönüllerince eğlendi. Okul bahçesine havuzların kurulmasıyla birlikte büyük bir istek ve heyecanla okula koşan çocuklar, tatilin de tadını çıkarıyor.

“Çocuklarımız için ne yapsak az”

'Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesinden bu sene 5000’den fazla çocuğun istifade ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, sporu tabana yayabilmek ve çocukların sporla büyümesini sağlamak adına çalıştıklarını belirtti.

17 ilçede spor salonları, futbol sahaları, yüzme havuzları gibi yatırımları yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bunların yanı sıra yüzme havuzlarımızı ‘Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar’ projesiyle şehrin farklı noktalarında açıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluklarına ortak olmak, bizleri de sevindiriyor. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya ve Gemlik’te farklı okul bahçelerimizde 5 binden fazla çocuğumuz bu faaliyetten istifade ediyor. 15 Temmuz’da başlayan etkinlik, 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için ne yapsak az.” dedi.

Asıl hedef çocukların ve gençlerin sporla buluşması

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise ilçe genelinde çocukların ve gençlerin sporla buluşabilmesi adına birçok projeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Yıldırım Belediyesi’nin ilçenin 8 farklı noktasında hem kapalı hem de portatif yüzme havuzları oluşturduğunu hatırlatan Yılmaz, ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’ projesi kapsamında Yıldırımlı miniklerin havuzla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.