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    Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet'in tedavi süreci tamamlandı

    1 sene boyunca kilitli tutulduğu çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı. Kilosu artıp sağlık durumu iyiye giden Cem, taburcu edilerek sevgi evine gönderildi.
    • 16.08.2022 - 10:48
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    Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet'in tedavi süreci tamamlandı

    Bursa'da teyzesi tarafından alıkonulan 9 yaşındaki Cem Muhammet, 1 senedir kilitli kaldığı odada baygın halde bulunmuştu.

    Adeta çöpe dönen evde aylarını geçiren minik çocuğun, bakımsızlıktan saçları ve tırnakları uzamış aynı zamanda bitkin bir hale bürünmüştü.

    Bulunmasının ardından direkt olarak tedavisi başlatılan talihsiz çocuğun durumu, gün geçtiktçe iyiye gitmeye başladı.

    Cem Muhammet'in bulunduğu anda 17 olan kilosu da gün geçtikçe artmaya başladı.

    Tedavisi tamamlandı

    21 gün süren tedavisi sonucunda iyileşen minik Cem, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.

    Bursa daki çöp evde bulunan Cem Muhammet in tedavi süreci tamamlandı #1

    Sevgi evine götürüldü

    Sağlık durumu iyi olup, hedeflenen kiloya ulaşan Muhammet, tedavisinin sona ermesinin ardından akşam saatlerinde sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.

    Bursa daki çöp evde bulunan Cem Muhammet in tedavi süreci tamamlandı #2

    Bursa daki çöp evde bulunan Cem Muhammet in tedavi süreci tamamlandı #3


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