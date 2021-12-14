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    Bursa'daki genç kendi kendine boks yaptı

    Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, gece geç saatlerde sokağa inerek bağırdı, mahalleyi ayağa kaldırdı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 13:10
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    Bursa'daki genç kendi kendine boks yaptı

    Bursa'nın Nalbantoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, madde bağımlısı olduğu söylenen genç sokağa indi.

    KENDİ KENDİNE BOKS YAPTI

    Etrafa zarar verip, bağıran genç adam, hem bağırıp hem de kendi kendine boks yaparak tuhaf hareketlerde bulundu.

    Sesleri duyan mahalleliyi ise yataklarından kaldırdı.

    Bursa'daki genç kendi kendine boks yaptı

    BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

    Rahatsız olan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Devriye halinde olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri sesleri duyunca sokağa intikal etti.

    Ardından madde bağımlısı genci sokaktan uzaklaştırdılar.

    Bursa daki genç kendi kendine boks yaptı #1

    Bursa daki genç kendi kendine boks yaptı #2

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