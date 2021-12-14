Bursa'daki genç kendi kendine boks yaptı

Bursa'daki genç kendi kendine boks yaptı

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, gece geç saatlerde sokağa inerek bağırdı, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Bursa'nın Nalbantoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, madde bağımlısı olduğu söylenen genç sokağa indi.

KENDİ KENDİNE BOKS YAPTI

Etrafa zarar verip, bağıran genç adam, hem bağırıp hem de kendi kendine boks yaparak tuhaf hareketlerde bulundu.

Sesleri duyan mahalleliyi ise yataklarından kaldırdı.

Bursa'daki genç kendi kendine boks yaptı

BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Rahatsız olan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Devriye halinde olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri sesleri duyunca sokağa intikal etti.

Ardından madde bağımlısı genci sokaktan uzaklaştırdılar.