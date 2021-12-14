- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bursa'daki genç kendi kendine boks yaptı
Bursa'daki genç kendi kendine boks yaptı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, gece geç saatlerde sokağa inerek bağırdı, mahalleyi ayağa kaldırdı.
- İHA
- 14.12.2021 - 12:55
- Güncelleme : 14.12.2021 - 13:10
Bursa'nın Nalbantoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, madde bağımlısı olduğu söylenen genç sokağa indi.
KENDİ KENDİNE BOKS YAPTI
Etrafa zarar verip, bağıran genç adam, hem bağırıp hem de kendi kendine boks yaparak tuhaf hareketlerde bulundu.
Sesleri duyan mahalleliyi ise yataklarından kaldırdı.
Bursa'daki genç kendi kendine boks yaptı
BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ
Rahatsız olan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Devriye halinde olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri sesleri duyunca sokağa intikal etti.
Ardından madde bağımlısı genci sokaktan uzaklaştırdılar.