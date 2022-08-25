Bursa'daki sağanağın tarıma zararı 30 milyon TL

İnegöl ilçesinde de etkili olan sağanak, tarım ürünlerinin zarar görmesine neden oldu. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "30 milyon TL ye yakın bir zarar söz konusu" dedi.

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, Bursa'yı da etkisi altına aldı.

Kentin İnegöl ilçesinde dün akşam etkili yoğun sağanak yağış, tarım ürünlerinde 30 milyon lira zarara neden oldu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, zarar gören tarlalarda incelemede bulundu.

"30 milyon TL ye yakın bir zarar söz konusu "

İHA'nın haberine göre; İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, şu ifadeleri kullanrak açıklama yaptı:

"Çarşamba günü akşam üzeri başlayıp gece yarısına kadar devam eden sağanak yağış ve aralıklarla devam eden dolu yağışı Maden, Dipsizgöl, Ortaköy, Hamamlı ve Deydinler Mahallelerimizde elma ve armut bahçelerinde zarara sebep oldu.

Sabah saatlerimizden itibaren çiftçilerimizle birlikte hasar meydana gelen bahçelerimizi gezdik. Yaklaşık 3 bin dekar alanda zarar meydana geldi. Şu anda 30 milyon TL ye yakın bir zarar söz konusu.

Burada bizim talebimiz sigortalı bahçelere gelen eksperlerin raporlarını adaletli ve Allah için tutmalarını rica ediyoruz. Zarar gören bahçelerimizin önemli bir kısmı sigortasız. Bundan dolayı üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankalarına olan borçlarının ertelenmesi talep ediyoruz."