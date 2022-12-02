Osmangazi'de tek motorlu uçağın düşmesi sonucu pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam hayatını kaybederken, Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda, saat 13.15’te motor kontrolü yapılan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya’nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptı.

Bursa’dan kalkış yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen uçak, Sakarya’nın Pamukova ilçesinden Bursa’ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra Türkiye’nin en büyük 3'üncü santrali olan Osmangazi'deki Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düştü.

TC-UHY kuyruk numaralı uçağın, uçuş kayıtlarına göre, saat 15.13'te Sakarya Pamukova'dan kalktığı, 1200 metre irtifada seyrederek 72 kilometre yol katettiği, 19 dakika havada kaldıktan sonra saat 15.32'te uçakla irtibatın kesildiği belirlendi.

Ormana düşen uçak, alev aldı

Uçak, düşmeyle alev alırken ihbar üzerine bölgeye; itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, uçaktaki yangına müdahale ederken Vali Yakup Canbolat da kazada pilot Hakan Köksal ile yanında yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uçağın düşmesi sonucu 1 kişinin fırlayarak, 1 kişinin ise uçağın yanması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Uçağın boş alana düşmesinin olası facianın önüne geçtiğini belirten ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Aktaş, "Hava şartları mı, teknik detay mı olduğu; yapılacak çalışmalar sonucu aydınlatılacaktır." dedi.

Bursa'daki uçak kazasından önce çekilen son görüntüler VİDEO



Enkaz kaldırıldı

Pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam’ın cansız bedenleri, kaza yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaza kırım ve olay yeri inceleme ekiplerinin uçak enkazı ile uçağın düştüğü ormandaki incelemeleri, gece boyunca sürdü.

Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçak enkazı, saat 01.30’da olay yerinden kaldırıldı.

Uçağın hava muhalefeti nedeniyle mi yoksa teknik arızdan dolayı mı düştüğü araştırılırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

"Şu an bize kazayla ilgili ulaşan hiçbir bilgi yok"

Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı ve yedek parça firması sahibi, 3 çocuk babası Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Köksal’ın yeğeni Fatih Yılmaz, kazadan 40 dakika önce telefon ile görüştüklerini söyleyerek "Beraber çalışıyorduk biz. Dün saat 11.30’da bir görüşmemiz olmuştu. Saat 15.00’da da telefonla görüştük. Kendisi iyi bir sanayiciydi, iyi bir pilottu aynı zamanda. Dün elim bir kazada kaybettik. Şu an bize kazayla ilgili ulaşan hiçbir bilgi yok. Dün Pamukova’dan çıktıktan sonra İznik üzerinden geldikten sonra irtifa kaybettiği ve düştüğü bilgisi var.

Kesin sonuç, dün akşam Ankara’dan Sivil Havacılık’tan gelen ekiplerle beraber olay yeri inceleme de vardı ondan sonra rapora göre bilgi gelecek. Çok sık uçardı, uçmayı severdi. Haftanın 4-5 günü uçardı. Sportif faaliyet yapan bir kişiydi. 30 seneden beri Bursa’da iş adamı, esnaflık yapıyordu. Yunuseli Sportif Havacılık Derneği başkanıydı. Evliydi, 3 çocuğu vardı." dedi.

Köksal 4 kişilik uçak lisansını almak için gitmiş

Hobi amaçlı, Asya Havacılık bünyesine kayıtlı, kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı özel uçağıyla uçuş yapan Hakan Köksal’ın, Sakarya’nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi.

Yeni lisansını alan Köksal'ın, kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Burcu'nun hayali pilotlukmuş

Güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın ise en büyük hayalinin pilotluk olduğu öğrenildi. Babası esnaf, annesi ev hanımı olan Sağlam’ın 1 ağabeyinin bulunduğu belirtildi.

Kazadan önceki görüntüler

Hakan Köksal ile Burcu Sağlam’dan geri kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer aldı.

Cenazeler defnedilecek

Hakan Köksal, bugün Çalı Mahallesi Çalık Halil Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

DHA'nın haberine göre; Burcu Sağlam da Vatan Mahallesi Hacı Bekir Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı sonrası defnedilecek.



















