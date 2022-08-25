Bursalı imam hatiplilerden Gülşen'e suç duyurusu

Konserinde yaptığı açıklamalarında imam hatiplileri hedef alarak 'sapık' ifadesini kullanan Şarkıcı Gülşen hakkında, Bursalı imam hatipliler de suç duyurusunda bulundu.

Popçu Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri üzerine Bursa'da sivil toplum örgütleri basın açıklaması yapıp adliyede suç duyurusunda bulundu.

Konserlerinde giydiği kıyafetlerle ve uçuk açıklamaları ile dikkat çeken şarkıcı Gülşen, verdiği bir konserde imam hatiplileri hedef aldı.

Bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Gülşen gözaltında

Açıklamalarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında TCK 216. Madde kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Hakkında hukuki süreç başlatılan Gülşen, gözaltına alındı.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor





"Bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz"

Öte yandan popçu Gülşen'in İmam Hatipliler ile ilgili sözleri üzerine Bursa'da, sivil toplum örgütleri basın açıklaması yapıp adliyede suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre; konuyla ilgili konuşan Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kadir Oruç, şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı:

"Gülşen isimli bir sahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir.

İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu sahsın kendisine aynen iade ediyoruz.

İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz.

Bugün imam Hatip Okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek; toplumun fay hatlarıyla oynamaktır.

Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğiz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifşa etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip Okulu mezunları ve mensuplarını hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz.

Önder İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün bütün illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikâyetçi olacağız."