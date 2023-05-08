Bursalılar, Mustafa Varank'ı afişle karşıladı: 'Naptın sağdıç' 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Mustafa Varank, bugünkü durağı olan Orhaneli ilçesinde coşkuyla karşılandı.

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Türkiye'de tek bir gündem var: '14 Mayıs seçimleri.'

Cumhurbaşkanı adaylarından bakanlara, siyasi isimlerden milyonlarca vatandaşa, herkes seçimlere odaklanmış durumda.

Bu kapsamda 82 ilde miting hareketliliği yaşanıyor.

Adaylar, sayılı günler kala seçmenlere meydanlarda vaatlerini sıralıyor.

Seçmenler de hummalı hazırlıklar yaparak afiş ve pankartlarla alana gelerek sloganlar atıyor.

Bursa'nın ilçelerini karış karış geziyor

Bu süreçte büyük bir mücadele veren isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Bakan Varank'ın da yoğun bir seçim programı bulunuyor. Aynı zamanda AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Mustafa Varank, günlerdir kentin ilçelerini karış karış geziyor.

Kapadokya renkli Togg ile geldi

Her programa yerli ve milli üretim olan Togg ile giden Varank, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanıyor.

Ardından meydandaki büyük bir kalabalığa seslenen Mustafa Varank, 14 Mayıs seçimleri için de önemli mesajlar veriyor.

Bakan'ın bugünkü durağı ise Orhaneli ilçesi oldu. Bölgeye "Kapadokya" renkli Togg ile gelen Bakan Varank, burada ilçe meydanından vatandaşlara hitap etti.

AK Parti olarak 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hizmet etmenin, yeni projelerin ve üretmenin derdinde olduklarını söyledi.

Afişli karşılama: Naptın sağdıç

Burada dikkat çeken bir ayrıntı ise Bursalıların Mustafa Varank için meydana astığı afiş oldu.

'Naptın Sağdıç' yazılı afiş, Varank'ın dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt veren Varank, "İyiyim sağdıç, sen naptın?" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.