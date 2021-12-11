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- Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Bütçe maratonu olaylı geçiyor!
Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Bütçe maratonu olaylı geçiyor!
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 12:18
- Güncelleme : 11.12.2021 - 12:20
Geçtiğimiz hafta başında TBMM Başkanı Mustafa Şentop öncülüğünde bir araya gelen TBMM Genel Kurul'u, bütçe görüşmelerine başladı.
Bu hafta başında başlayan görüşmelerde; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de 10'ar dakika söz verildi.
Ancak görüşmeler heyecanlı anlara sahne oldu ve bazı vekiller arasında gergin anlar yaşandı.
Bu gergin anların yaşandığı bütçe görüşmeleri devam ederken, ne zaman sona ereceği gündeme geldi.
Peki, Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte yanıtı...
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Genel Kurul'da, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesini sundu. Bütçe takvimine göre, 2022 yılı bütçe görüşmeleri hafta sonu dahil olmak üzere 12 gün sürecek.
6 Aralık’ta başlayan görüşmeler 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Bütçe görüşmeleri devam ederken, Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.