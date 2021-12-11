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Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Bütçe maratonu olaylı geçiyor!

Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Bütçe maratonu olaylı geçiyor!

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri geçtiğimiz hafta başladı ve olaylı anlara sahne oldu. Heyecanlı geçen görüşmelerin ne zaman biteceği ise merak konusu. Peki, Bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek?