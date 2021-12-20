Bütçe Komisyonu'nda ülke büyüyor kavgası

AK Partili vekil Aydemir'in "Ülkemiz büyüyor" ifadelerine CHP'li ve HDP'li vekiller sert tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Özellikle döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artışın yankıları komisyonda tartışmalara neden oldu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in döviz kurlarındaki artış üzerine "Üretim sürecini ayakta tutan bir ülke hâlindeyiz biz; sanayi çarkları dönüyor, açıklanan parametreler yüz güldüren bir hâlde, hepimiz görüyoruz, takip ediyoruz." ifadeleri CHP ve HDP sıralarında tepkiyle karşılandı.

"UÇUYORUZ UÇUYORUZ..!"

Konuyla ilgili ilk olarak HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan "Uçuyoruz, uçuyoruz" diyerek tepkisini gösterirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da "Hatta araba çok olduğu için benzin kuyruğu da var İbrahim Bey. Araç sayımız arttı, benzin kuyruğu da var." ifadeleriyle karşılık verdi.

"ÜLKEMİZ BÜYÜYOR"

AK Partili Aydemir'in ise gelen tepkilere "Arkadaşlar, dünyanın en kötü olduğu dönemde ülkemiz büyüyor." ifadeleriyle karşılık verdi.

Bunun üzerine tartışmanın büyümemesi için araya giren Komisyon Başkanı Ağbaba'yı uyardı.

"BEN BUNA NASIL CEVAP VERMEYEYİM ÜLKE BÜYÜYOR DİYOR"

Uyarı sonrası CHP'li Ağbaba tepkisini artırarak "Şimdi buna cevap vermeyeyim mi? “Ülke büyüyor.” diyor. Nasıl duralım? İbrahim Bey, nasıl durayım ben? “Ülke büyüyor.”diyorsun ya! Nasıl laf atmadan durayım ben?" demesi sonrası komisyonda tansiyon yükseldi.