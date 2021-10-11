Bütün Türkiye için tek ulaşım kartı: Türkiye Kart ne zaman çıkacak?

Tüm Türkiye'de tek bir kart ile ulaşımdan yararlanmayı sağlayan Türkiye Kart, PTT AŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından gündemdeki yerini aldı. Peki Türkiye Kart ne zaman çıkacak?

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'ndaki PTT standında açıklamalarda bulundu

"Türkiye Kart" uygulamasına ilişkin soruları yanıtlayan Gülten, bu uygulamayla birlikte Türkiye'deki farklı şehirlerde tek bir ulaşım kartının kullanılabileceğini belirtti.

Genel Müdür Hakan Gülten, Türkiye Kart uygulamasıyla birlikte Türkiye'deki farklı şehirlerde tek bir ulaşım kartının kullanılabileceğini belirtti.

Bu açıklamaların ardından ''Türkiye Kart ne zaman çıkacak?'' sorusu, milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini aldı. Peki, Türkiye Kart ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE KART NE ZAMAN ÇIKACAK?

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki en büyük organizasyonu olduğunu söyleyen Gülten, burada yapılan tüm konuşmaların ulaştırmaya yön vereceğini belirtti.

Türkiye Kart uygulaması hakkında oldukça önemli bilgier veren Gülten, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa... Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu.





TÜM BELEDİYELERE DAVET GÖNDERİLDİ

Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji.''