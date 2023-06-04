Büyük derbi öncesi metrolar durdu: Taraftarlar isyan etti Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesi stada giden metro seferleri durdurulunca vatandaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na isyan etti.

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İstanbul'un bitmek bilmeyen çilelerinden biri de ulaşım...

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım araçları sürekli gündeme geliyor.

İstanbul'un çilesi ulaşım

İstanbullular için en büyük sorunlar arasında yerini alan metro seferi sorunları bu kez de başka sorunla vatandaşı canından bezdirdi.

Ligin son derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını Seyrantepe'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde paylaşıyor.

Büyük maçta iki takım kozlarını paylaşıyor

Şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden Galatasaray statta tüm hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaraylı taraftarlar ise erken saatlerden itibaren stadın yolunu tuttu.

Ancak maça bir saat kala Galatasaray stadına giden metro seferleri durdu.

Vatandaşlar isyan etti

Stada ulaşmaya çalışan taraftarlar çileden çıkıp CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Açıklama geldi

Daha sonra Metro İstanbul hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: