İstanbul'un bitmek bilmeyen çilelerinden biri de ulaşım...
Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım araçları sürekli gündeme geliyor.
İstanbul'un çilesi ulaşım
İstanbullular için en büyük sorunlar arasında yerini alan metro seferi sorunları bu kez de başka sorunla vatandaşı canından bezdirdi.
Ligin son derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını Seyrantepe'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde paylaşıyor.
Büyük maçta iki takım kozlarını paylaşıyor
Şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden Galatasaray statta tüm hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaraylı taraftarlar ise erken saatlerden itibaren stadın yolunu tuttu.
Ancak maça bir saat kala Galatasaray stadına giden metro seferleri durdu.
Vatandaşlar isyan etti
Stada ulaşmaya çalışan taraftarlar çileden çıkıp CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Açıklama geldi
Daha sonra Metro İstanbul hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Haliç köprüsü üzerinde tespit edilen ray çatlağının onarımı tamamlanana kadar seferlerimiz;
Taksim istasyonundan aktarmalı olarak,
-Yenikapı-Taksim, Taksim-Yenikapı
-Taksim-Hacıosman, Hacıosman-Taksim, şeklinde yapılmaktadır.
Maç işletmesi nedeniyle Taksim-Seyrantepe arasında aktarmasız ek seferler düzenlenmektedir.
Bölgeye intikal eden ekiplerimizin onarımı 30 dakika içinde tamamlaması sonrası normal işletmeye geçilmesi beklenmektedir.