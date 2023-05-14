Büyük gün geldi! cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevliler 'sandık yemini' etti Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde okullarda görev alan memurlar, oy verme işlemini başlatmadan önce son görevlerini yerine getirdi.

DHA

Türkiye'de heyecan dolu bir gün yaşanıyor.

Milyonlarca seçmen saat 08.00'da sandık başına gitti.

Günler öncesinden hummalı hazırlıkların yapıldığı okullarda, hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için görevini yerine getirecek seçmenler, sabahın ilk saatlerinden itibaren oy verecekleri okulların yolunu tuttu.

Son görev yerine getirildi

Öte yandan memurlar ile parti gözlemcileri de sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.

Vatandaşlar sınıflara alınmadan önce ise sandık memurları son görevini de yerine getirdi.

Sandık yemini ettiler

Oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle: