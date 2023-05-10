Büyük İstanbul Tüneli'nin, 2028'de hizmete açılması planlanıyor Metro projesinin, 2028'de hizmete açıldığında toplam günlük 1,3 milyon yolcuya hizmet edeceği ve tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacağı belirtiliyor.

AA

Marmaray ve Avrasya Tüneli’nin ardından Büyük İstanbul Tüneli ile Boğaz'ın üçüncü defa geçilmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük İstanbul Tüneli Projesi ile ilgili açıklama yaptı.

Karaismailoğlu, projenin Türkiye Yüzyılı’nın simgelerinden biri olacağını ve projeyle ulaştırmada çağ atlanacağını vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı'nın simgelerinden biri olacak"

Projenin Türkiye Yüzyılı'nın simgelerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, açıklamasında şu bilgileri verdi:

İstanbul Ulaşım Ana Planı verileri doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre; şu anda günlük 2 milyonu aşan Avrupa ve Asya Yakası arasındaki geçişlerin, gelecekte günlük 3 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor. Artan trafik hareketliliğinin önümüzdeki yıllarda sorun oluşturmaması için her zaman olduğu gibi geleceği şimdiden planlıyoruz.

"Yüksek kapasiteli bir raylı sistem olacak"

Karaismailoğlu, bu kapsamda başta iki yaka arasında geçişler olmak üzere İstanbul’un batısından doğusuna hizmet edecek yüksek kapasiteli bir raylı sistem olacağına dikkati çekerek, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"13 istasyondan oluşacak"

Kadıköy'den Bakırköy'e kadar uzanan Büyük İstanbul Tüneli, Söğütlüçeşme-İncirli Metrosu olarak planlandı. Büyük İstanbul Tüneli, toplam 28 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyondan oluşacak.

"Günlük 1,3 milyon yolcuya hizmet edecek"

2028 yılında hizmete açıldığında toplam günlük 1,3 milyon yolcuya hizmet edecek olan metro projemiz, tek yönde saatte 70 bin kapasiteye sahip olacak.

Toplam yolculuk 42 dakika olacak