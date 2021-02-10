Büyük Türk Dünyası Derneği kuruldu

2020 yılının Ağustos ayında kurulan derneğin Marmara Bölge Başkanlığı'na Osman Ahmet Berköz; İstanbul İl Başkanlığı'na Fatma Gültekin getirildi.

Büyük Türk Dünyası Derneği Ağustos 2020'de, Genel Başkan Rıza Koçak önderliğinde kuruldu.

Olağan Genel Kurulu, Ankara Kızılay'daki derneğin Genel Merkezi'nde yapıldı.

Marmara Bölge Başkanlığı'na Osman Ahmet Berköz; İstanbul İl Başkanlığı'na Fatma Gültekin getirildi.

Genel Kurul sonrası Marmara Bölge Temsilcisi Osman Ahmet Berköz, İstanbul İl Temsilciliği'ni ziyaret ettti.

"YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ"

Osman Ahmet Berköz, ziyaretin ardından şunları söyledi:

Büyük Türk Dünyası Derneği, kültürel sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğidir. Öncülüğümüzde Marmara'da ki birçok ilimize de temsilcilikler açılmış ve faaliyetler hız kazanmıştır. Ülkemizin kalbi Marmara bölgesidir. Derneğimizin en önemli çalışmaların yapılacağı Marmara bölgesi diğer il ve ilçelere önderlik yapacak projelerle daha da önem kazanacaktır. Derneğimizin kuruluşu çok yeni olmasına rağmen birçok ilde ve Avrupa Türkleri, Türk Devletlerinde temsilcilikler verilmiştir. Ülkemizde İl başkanlıkları ve İlçe temsilcilikleri ve üyelik işlemleri hızla devam etmektedir. İlk olağan genel kurulumuz 05/02/2021 yapılarak derneğimiz tüzel kişilik kazanmıştır."





"GURUR DUYUYORUZ"

İstanbul İl Başkanı Fatma Gültekin ise şu ifadelere yer verdi:

"Böyle yüce bir oluşumun içinde olmaktan gurur duyuyorum. Bu proje tüm dünya da yaşayan Türklerin hayalidir. Allah nasip ederse derneğimiz Tüm dünyadaki Türklerin sesi olacaktır. Millet olarak güçlü olarak ayakta kalabilmek için önceliklerimiz Atalarımızın bizlere bıraktığı manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve bu uğurda mücadele etmektir. Bu oluşum için geç kalınmış bile olsak, Avrupa birliğine girme çabasından sa, Türk Birliğinin gücü Avrupa birliğinden üstün olacağına her zaman inandım.

"ZAMAN BİRLİK OLMA ZAMANI"

Büyük Türk Dünyası Derneğimizin adı gibi Türklüğün büyüklüğünü yüce gönüllülüğünü, asaletini, yardımseverliğini bütün dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Ülkemizde bölücülük yapmaya ve nifak tohumları serperek, dirlik düzenimizi bozmaya çalışanlar! kardeşi kardeşe kırdıramazsınız. Biz Kürt, alevi, Çerkez, ayırımı yapanlara inat biz bir milletiz bayrağımızı ülkemizi seven bir bütünüz diyeceğiz. Derneğimiz ırkçılığa karşı tüm Türkleri bir araya getirme bütünleşme çabasında olacaktır. Halen geç olmadan yaşadığımız zor günlerde el ele verip ülkemizi bayrağımızı seven tüm halkımıza sesleniyorum. Birlik olma zamanıdır.

"ZULÜM GÖREN KARDEŞLERİMİZE DERMAN OLACAĞIZ"

Tarihten bu yana Türk’ün Türk'ten başka dostu olmadı. Halen Orta Asya'da Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde zulüm gören kardeşlerimiz var. Amacımız el ele verip yaralarını sarmak, derman olmaktır. 21. yüzyılın teknoloji çağı olmasıyla aile ve sosyal yapıda kopukluk ve çöküş yaşıyoruz. Bu sebeple gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras manevi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak olacaktır. Derneğimizin bu yönde birçok projeleri sosyal, sağlık, eğitim, kültürel, yardımlaşma dayanışma etkinlik ve projelerimizi hayata geçireceğiz… Derneğimize yapılacak bağışların sosyal yardımlaşma ve benzeri hazırlanan birçok projelerde destek amaçlı kullanılması için ön hazırlık çalışmaları yapılmıştır."