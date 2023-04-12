Büyük Türkiye Partisi milletvekili seçimlerinden Cumhur İttifakı'nı desteklemek için çekildi Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, YSK'ya sundukları aday listesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini bildirdi.

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Seçime sayılı günler kala ittifaklarda hareketlilik devam ediyor...

İttifak hareketlerinde bir yeni gelişme daha yaşandı.

Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldı.

YSK'ya gelerek daha önce verdikleri milletvekili aday listesinin iptali için dilekçe veren Genel Başkan Hüseyin Durmaz ve beraberindeki heyet, 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

Parti olarak, 2023 seçimlerini Türkiye için son derece önemli gördüklerini belirten Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak, 28. Dönem Milletvekili adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz." diye konuştu.

Parti kararı olduğunu ifade etti

Konuşmalarına devam eden Durmaz, "Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz." ifadesini kullanarak, bunun, parti olarak verdikleri bir karar olduğunu dile getirdi.

"Gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var"

Seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin "beka sorunu" haline geldiğini vurgulayan Durmaz, "2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz.

Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var." değerlendirmesinde bulundu.