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    ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 10:02
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturmasını sürdürüyor.

    Bu kapsamda, FETÖ’nün 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yapmasına yönelik soruşturmada, sınav sorularını alarak hakim ve savcı oldukları değerlendirilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılık, operasyon ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

    BYLOCK KULLANICISI ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON

    "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2011 yılı Avukatlıktan Hakim/Savcılığa Geçiş Sınavı'nda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen çoğu ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında 22.01.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

    ByLock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı #1

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

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