Fırtına ve yağış nedeniyle Caddebostan sahili yine kırmızıya büründü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için belediye ekipleri harekete geçti.

İstanbul'da Kadıköy'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Caddebostan sahili'ni yine kırmızı yosunlar kapladı.

Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

BELEDİYE TEMİZLEMEYE DEVAM EDİYOR

Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediye Ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

Caddebostan Sahili'ni yosunlar kapladı

"SAHİL BOYUNCA ÇOK KIRMIZI YOSUN VAR"

Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.

"DENİZ KUSUYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Sahilde spor yapan kişi de,"Marmara Denizi kusuyor diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar da bir canlıydı. Ölmüşler ve denizin dibine çökmüşler. Bu haliyle birlikte sahil kısımlarında birikiyor. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var ama bu bölgede daha çok gözüküyor" diye konuştu.

































