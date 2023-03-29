Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Asgari ücrete ara zam gündemde yok Asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin konuşan Bakan Vedat Bilgin, ara zammın gündemlerinde olmadığını açıkladı.

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Son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi asgari ücrete gelmesi beklenilen ara zam.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına 2 bin TL zam yapıldığını duyurdu.

Bununla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu.

Gözler asgari ücret zammına çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşı açıklamasının üzerine gözler asgari ücret zammına çevrildi.

Bu gelişmeler yaşanırken dün akşam son dakika görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam iddialarına ilişkin konuştu.

"Ara zam gündemimizde değil"

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vedat Bilgin, zam iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

Asgari ücrete ara zamla ilgili gündemimizde bir şey yok, temmuzda enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu anda gündemimizde değil.

Asgari ücret halen 8 bin 500 TL olarak uygulanıyor.

"Emekliye kademeli artış yok"

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmesi sonrası bu rakamdan yüksek alanlar için de zam beklentisi oluştu.

"Diğer emeklilere zam yapılacak mı?“ sorusunu yanıtlayan Bilgin, "Gündemde kademeli artış yok." diye konuştu.