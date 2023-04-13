'Çalmadık kapı bırakmayacağız' diyen Murat Kurum sahaya indi! İlk ziyaret Ataşehir ve Beykoz'a İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, seçim çalışmaları için vatandaşlarla bir araya geldi.

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Türkiye, haftalar sonra tarihinin en önemli seçimleri için sandığa gidecek.

Pusulada yer alacak olan adayların netleşmesiyle sıra milletvekili adaylarına geldi.

Bu kapsamda partiler aday listelerini belirleyip, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ulaştırdı.

Sosyal konut, kentsel dönüşüm ve afet konutlarındaki mücadelesiyle ön plana çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

14 Mayıs'a sayılı günler kala seçim çalışmalarını hızlandıran Bakan Kurum, sahaya inerek ziyaretlere başladı.

"Çalmadık kapı bırakmayacağız"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’umuzun 39 ilçesi 964 mahallesini karış karış gezeceğiz. Çalmadık kapı bırakmayacağız. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere tüm sorunları dinleyip, hepsine çözüm üreteceğiz. Seçim bölgemizden, Anadolu Yakası'ndan Ataşehir ilçesi ile Yenisahra ve Barbaros mahallelerinden başladık.

İlk ziyaret Anadolu Yakası'na

Ardından Ataşehir ve Beykoz ziyaretleri için harekete geçti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle de buluştu.

Kurum, daha sonra Yenisahra ve Barbaros Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarını görüşmek için mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

"Planı yapıp geleceğim"

İmar planlarından dolayı ikinci kez donatı terk alınarak hak kaybına uğrayan vatandaşlar için yapılacak imar çalışmasıyla sorunlarının çözüme ulaştırılacağını belirtti.

Vatandaşların riskli binalarının yenilenerek güvenli konutlara kavuşturulacağını ifade eden Bakan Kurum, şunları kaydetti:

Mayıs ayının başında ben o planı yapıp geleceğim. Yaptığım planı askıya çıkarıp size göstereceğim. Afet bölgesinde hasar tespitini yaptığımız yapıların yüzde 96,4’ü 1999 öncesi yapılar. 99 öncesi yapıların birçoğunda bu risk söz konusu. İşçiliği, betonu, zemini iyi olan binalar da vardır. Kontrol ettirmekte, bu binaları dönüştürmekte fayda var. Tüm Türkiye oradaki acılara şahit oldu. Bize ne düşüyorsa yapalım ama bu iradeyi hep birlikte ortaya koyalım. Bu gibi sorun ve problemleri iletin. Bölge içerisindeki rezerv alanları oluşturduktan sonra avantajlarınız olacak. Tüm bu avantajları kullanın, biz de hızlı şekilde sorunları çözecek adımları atalım. Hep birlikte bu dönüşüm sürecini yönetelim. İnşallah 14 Mayıs’ta vekiliniz, temsilciniz olacağım. Bugün Ataşehir için ne söz verdiysek, sözümüzü tutmamız lazım. 5 yıldır Bakanlık yapıyorum. 11 ilde 450’yi aşkın ziyarete bulundum. Ne söylediysem onu yaptım.

"İstanbul'da devam eden 93 bin kentsel dönüşüm konutumuz var"

Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’umuzun dönüşümünü hep birlikte yapmak zorundayız. Bu bir milli güvenlik meselesidir. İstanbul herhangi bir depremden zarar görürse, Türkiye zarar görür. İstanbul'da devam eden 93 bin kentsel dönüşüm konutumuz var. Anadolu Yakası'nda 500 bin konut, Avrupa Yakası'nda 500 bin konut olmak üzere geriye kalanları da yerinde dönüştürmek suretiyle yoğunluğu azaltıp yeşil alanı artıracak iki uydu kent hazırlama planlarımız var.

"Kimsenin cesaret edemediği yerde kentsel dönüşüme başladık"

Bakan Kurum, Beykoz’da da iftardan sonra Yıldız ailesine misafir oldu.

1960 yılından beri aynı mahallede yaşayan 65 toruna sahip Mühittin Yıldız (95) ile sohbet eden Bakan Kurum, şöyle konuştu: