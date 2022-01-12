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    Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı fırtınaya dayanamadı

    Sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağının yırtılmasına neden oldu.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 09:54
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    Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı fırtınaya dayanamadı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) günler öncesinde yapılan uyarıların ardından, şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.

    Birçok ilçede vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde ise ağaç ve elektrik direkleri devrildi.

    ÇAMLICA'DAKİ TÜRK BAYRAĞI YIRTILDI

    İstanbul’un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı da fırtınaya dayanamayarak yırtıldı.

    Çamlıca Tepesi ndeki Türk bayrağı fırtınaya dayanamadı #1

    Çamlıca Tepesi ndeki Türk bayrağı fırtınaya dayanamadı #2

    Çamlıca Tepesi ndeki Türk bayrağı fırtınaya dayanamadı #3


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