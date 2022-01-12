Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı fırtınaya dayanamadı

Sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Çamlıca Tepesi'nde bulunan dev Türk bayrağının yırtılmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) günler öncesinde yapılan uyarıların ardından, şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.

Birçok ilçede vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde ise ağaç ve elektrik direkleri devrildi.

ÇAMLICA'DAKİ TÜRK BAYRAĞI YIRTILDI

İstanbul’un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi'ndeki Türk bayrağı da fırtınaya dayanamayarak yırtıldı.