Can Ataklı, Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesini eleştirdi

Türkiye'nin Azerbaycan'a sağladığı desteği macera olarak yorumlayan Can Ataklı, "Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan sürtüşmesinde aktif olmaması gerektiğini" öne sürdü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorunu savaş eşiğine geldi...

Dün sabah Ermenistan ordusunun bölgede Azerbaycan ordusunun mevzilerine yönelik başlattığı askeri harekatın ardından bölgedeki tansiyon hızla tırmanırken, süren çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Sivillerin yaşadığı köylere Ermenilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Azerbaycan'ın yanında yer almasıyla Ermeniler köşeye sıkıştı.

Mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında duran Türkiye, hem SİHA'sıyla hem de askeri gücüyle de önemli bir rol üstleniyor.

CAN ATAKLI'DAN AZERBAYCAN ELEŞTİRİSİ

Türkiye'nin Azerbaycan'a sahip çıkması kamuoyunda takdirle karşılanırken, bazı isimlerden de tepkiler yükseliyor.

Onlardan biri de, daha önce de yaptığı açıklamalarıyla Türkiye'nin bir önceki operasyonlardaki karşıtlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı...

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinden rahatsız olan Ataklı, 'Bir cephe de Azerbaycan'da açılmasın' dedi.

Ataklı'nın bugünkü yazısından tepki çeken bölüm şöyle:

"AZERBAYCAN'A SAHİP ÇIKMAK MACERA"

'Demeçler açıklamalar, sert eleştiriler şu anda kamuoyunda sempati yaratıyor olabilir. Ancak Türkiye'nin bugünkü ortamda Azerbaycan-Ermenistan sürtüşmesine aktif olarak girmemesi gerekir.



Yine bir maceraya girme hevesinde olduklarını fark ediyorum. Tabii iktidarın bu tür şeylere ihtiyacı var aslında. Toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir, bunlar çok hoşuna gider. Ancak Türkiye'nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı.



Şu anda zafer çığlıkları atılıyor olabilir ama inanın bir süre sonra yine aynı şekilde “Yanlış yaptık, keşke içine dalmasaydık” türü itirafların gelmesi kaçınılmazdır. Vakit yine geç olmamalı.