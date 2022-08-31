Petrol
98.28
0.45%
Euro
18.2198
0.05%
Dolar
18.1925
-0.05%
Altın
1.006
-0.06%
Borsa
3172
0.22%
Bitcoin
370.205
-1.50%
BTXN Coin
4.31
3.35%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Çanakkale Boğazı'ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti

    Çanakkale Boğazı'ndan ilk 6 ayda 20 bin 953 gemi geçerken en fazla geçiş şubat, en düşük geçiş ise mart ayında oldu. Öte yandan Boğaz'dan 25 savaş gemisi geçti.
    • 31.08.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale Boğazı'ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı'na ait istatistikleri paylaştı.

    Günlük ortalama 110 geminin geçtiği Boğaz'dan, 2022 yılının ilk 6 ayında 20 bin 953 geminin geçtiği kaydedildi.

    En fazla geçiş şubat ayında oldu

    En fazla gemi geçişinin yaşandığı şubat ayında 3 bin 653 gemi geçişi oldu. En düşük gemi geçişi ise 3 bin 289 ile mart ayında gerçekleşti.

    Çanakkale Boğazı'ndan 200 metreden büyük 3 bin 563 gemi geçti.

    Çanakkale Boğazı'ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti ViDEO

    Çanakkale Boğazı ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti #1

    Genel kargo gemileri ilk sırada

    11 bin 483'ü kılavuz kaptan alan gemilerin yanı sıra Boğaz'dan geçen genel kargo gemileri de 7 bin 16 ile ilk sırada yer aldı.

    25 savaş gemisi geçti

    İHA'nın aktarımına göre; ilk altı ayda toplamda 25 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

    Çanakkale Boğazı ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti #2

    Çanakkale Boğazı ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti #3


    İlginizi Çekebilir

    16 yaşındaki çocuk, sokakta tetiği çekerek yürüdü
    3. Sayfa

    16 yaşındaki çocuk, sokakta tetiği çekerek yürüdü

    Doğu Perinçek: Hz. Muhammed'den daha ileri bir noktadayız
    Politika

    Doğu Perinçek: Hz. Muhammed'den daha ileri bir noktadayız

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir