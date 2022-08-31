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- Çanakkale Boğazı'ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti
Çanakkale Boğazı'ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti
Çanakkale Boğazı'ndan ilk 6 ayda 20 bin 953 gemi geçerken en fazla geçiş şubat, en düşük geçiş ise mart ayında oldu. Öte yandan Boğaz'dan 25 savaş gemisi geçti.
- 31.08.2022 - 09:30
- Güncelleme : 31.08.2022 - 10:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı'na ait istatistikleri paylaştı.
Günlük ortalama 110 geminin geçtiği Boğaz'dan, 2022 yılının ilk 6 ayında 20 bin 953 geminin geçtiği kaydedildi.
En fazla geçiş şubat ayında oldu
En fazla gemi geçişinin yaşandığı şubat ayında 3 bin 653 gemi geçişi oldu. En düşük gemi geçişi ise 3 bin 289 ile mart ayında gerçekleşti.
Çanakkale Boğazı'ndan 200 metreden büyük 3 bin 563 gemi geçti.
Çanakkale Boğazı'ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti ViDEO
Genel kargo gemileri ilk sırada
11 bin 483'ü kılavuz kaptan alan gemilerin yanı sıra Boğaz'dan geçen genel kargo gemileri de 7 bin 16 ile ilk sırada yer aldı.
25 savaş gemisi geçti
İHA'nın aktarımına göre; ilk altı ayda toplamda 25 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.