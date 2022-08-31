Çanakkale Boğazı'ndan ilk 6 ayda 20 bin 953 gemi geçerken en fazla geçiş şubat, en düşük geçiş ise mart ayında oldu. Öte yandan Boğaz'dan 25 savaş gemisi geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı'na ait istatistikleri paylaştı.

Günlük ortalama 110 geminin geçtiği Boğaz'dan, 2022 yılının ilk 6 ayında 20 bin 953 geminin geçtiği kaydedildi.

En fazla geçiş şubat ayında oldu

En fazla gemi geçişinin yaşandığı şubat ayında 3 bin 653 gemi geçişi oldu. En düşük gemi geçişi ise 3 bin 289 ile mart ayında gerçekleşti.

Çanakkale Boğazı'ndan 200 metreden büyük 3 bin 563 gemi geçti.

Çanakkale Boğazı'ndan 6 ayda 20 bin gemi geçti ViDEO

Genel kargo gemileri ilk sırada

11 bin 483'ü kılavuz kaptan alan gemilerin yanı sıra Boğaz'dan geçen genel kargo gemileri de 7 bin 16 ile ilk sırada yer aldı.

25 savaş gemisi geçti

İHA'nın aktarımına göre; ilk altı ayda toplamda 25 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.