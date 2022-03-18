Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı saygı ve minnetle anılıyor

Tarihimize altın harflerle yazdığımız Çanakkale Zaferi, 107'nci yılında törenlerle kutlanacak.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 1915-1916 Çanakkale Savaşı mücadelesi bir kez daha saygıyla anılıyor.

Atatürk'ün askerlerine, "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." diyerek çıktığı yolda, elde ettiği büyük zaferin üzerinden 107 yıl geçti.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ"

"Çanakkale geçilmez" diyen Atatürk ve silah arkadaşlarının İtilaf Devletleri'ne Çanakkale Boğazı'nı dar ederek kazandığı büyük zafer, Türklerin gurur kaynaklarından yalnızca biri.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlamlı günü, yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanacak.

İLK TÖREN CUMHURİYET MEYDANI'NDA

İlk tören, bu sabah Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda gerçekleşecek.

TBMM tarafından 16 Şubat 1994 tarihinde Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ’Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya, Türk bayrağına toka edilecek.

‘TCG Kınalıada’ korvetinden yapılacak 21 pare top atışıyla birlikte saygı duruşunda bulunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKACAK

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ndeki tören ise 11.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayacak.

HEYECANLA BEKLENEN KÖPRÜ AÇILIŞI

Saat 16.00’da ise Erdoğan tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı gerçekleştirilecek.