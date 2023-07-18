Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının ise sürdüğü kaydetti.

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ensonhaber.com

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları tüm milletimizin ciğerlerini yaktı.

Bu senede havaların ısınmasıyla birlikte pek çok bölgede orman yangını haberi gelmeye devam ediyor.

Bu illerden birisi de Çanakkale...

Yangın 3. günde de devam etti

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan 3. gününde de sürdü.

Büyük bir alanda etkili olan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edildi.

Bakan Yumaklı bölgede bilgi aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Akşam saatlerinde ise Bakan Yumaklı'dan sevindiren haber geldi.

Yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3'üncü günde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yumaklı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

"Ormanlarımız için teyakkuzdayız"

Bakan Yumaklı açıklamasında şunları söyledi: