Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları tüm milletimizin ciğerlerini yaktı.
Bu senede havaların ısınmasıyla birlikte pek çok bölgede orman yangını haberi gelmeye devam ediyor.
Bu illerden birisi de Çanakkale...
Yangın 3. günde de devam etti
Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan 3. gününde de sürdü.
Büyük bir alanda etkili olan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edildi.
Bakan Yumaklı bölgede bilgi aldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.
Akşam saatlerinde ise Bakan Yumaklı'dan sevindiren haber geldi.
Yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3'üncü günde kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yumaklı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
"Ormanlarımız için teyakkuzdayız"
Bakan Yumaklı açıklamasında şunları söyledi:
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor.
Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım.