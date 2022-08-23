Çanakkale'deki Yunan vatandaşı Müslüman oldu

Araştırma yaparak İslam'ı seçen Yunan vatandaşı Serakou Emilla, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Emilla'ya Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Yunanistan vatandaşı Serakou Emilla, müslüman oldu.

Araştırmaları sonucunda İslam'ı seçerek Müslüman olmaya karar veren Emilla için Çanakkale İl Müftülüğü'nde 'İhtida Merasimi' gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İl Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, İslam dini hakkında bilgiler verdi.

İhtida töreninde duygularını ifade eden Emilia, Müslüman olmak için İslamiyet'i araştırdığını Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Allah katında tek din İslam'dır"

İl Müftü Vekili Bal; "Allah katında tek din İslam’dır. Araştırmaları sonucunda İslam Dinini tercih ederek müslüman olan kardeşimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine güzel dinimizi öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşayarak tatbik etmesini temenni ederim Allah'ü Teâlâ kardeşimize bundan sonraki hayatlarında rızasına uygun bir hayat sürdürmelerini nasip eylesin" dedi.

Emilla'ya Kur'an-ı Kerim ve Almanca meali hediye verildi

Müslüman olan Yunan vatandaşı Serakou Emilia'ya, Müftü Vekili Bal tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve Almanca meali ile İslam İlmihali hediye edildi.