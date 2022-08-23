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    Çanakkale'deki Yunan vatandaşı Müslüman oldu

    Araştırma yaparak İslam'ı seçen Yunan vatandaşı Serakou Emilla, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Emilla'ya Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
    • 23.08.2022 - 17:12
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    Çanakkale'deki Yunan vatandaşı Müslüman oldu

    Yunanistan vatandaşı Serakou Emilla, müslüman oldu.

    Araştırmaları sonucunda İslam'ı seçerek Müslüman olmaya karar veren Emilla için Çanakkale İl Müftülüğü'nde 'İhtida Merasimi' gerçekleştirildi.

    Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İl Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, İslam dini hakkında bilgiler verdi.

    İhtida töreninde duygularını ifade eden Emilia, Müslüman olmak için İslamiyet'i araştırdığını Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

    "Allah katında tek din İslam'dır"

    İl Müftü Vekili Bal; "Allah katında tek din İslam’dır. Araştırmaları sonucunda İslam Dinini tercih ederek müslüman olan kardeşimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine güzel dinimizi öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşayarak tatbik etmesini temenni ederim Allah'ü Teâlâ kardeşimize bundan sonraki hayatlarında rızasına uygun bir hayat sürdürmelerini nasip eylesin" dedi.

    Emilla'ya Kur'an-ı Kerim ve Almanca meali hediye verildi

    Müslüman olan Yunan vatandaşı Serakou Emilia'ya, Müftü Vekili Bal tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve Almanca meali ile İslam İlmihali hediye edildi.

    Çanakkale deki Yunan vatandaşı Müslüman oldu #1

    Çanakkale deki Yunan vatandaşı Müslüman oldu #2

    Çanakkale deki Yunan vatandaşı Müslüman oldu #3

    Çanakkale deki Yunan vatandaşı Müslüman oldu #4


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