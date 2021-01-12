Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu’dan şikayetçi oldu

Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu’dan şikayetçi oldu

Kendisine yöneltilen ithamların suç olduğunu savunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’ya 1’er milyon liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlere katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili olarak “Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır.” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter üzerinden bir açıklama yaparak “Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır.” yönünde bir paylaşımda bulunmuştu.

ERDOĞAN VE SOYLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu hakkında 1’er milyon liralık tazminat davası açtı.

CHP İstanbul İl Başkanı; ‘hakaret’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs’, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

YOKSUL AİLELERLE PAYLAŞACAK

Erdoğan ve Soylu'nun Anayasa suçu işlediğini savunan Kaftancıoğlu, tazminatı kazandığı taktirde yoksul ailelerle paylaşacağını aktardı.