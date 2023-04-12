Canan Kaftancıoğlu hakkında mütalaa açıklandı: Savcı beraat istedi İstanbul'da bir toplantıdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, mütalaada beraati talep edildi.

DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef almaya çalışmıştı.

Kaftancıoğlu'nun açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma için düğmeye bastı.

Resen soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı.

Kaftancıoğlu'nun avukatı söz alarak, "Müvekkilimiz seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya katılamamıştır. Bu duruşma karar verilmeyecek olursa mazeretli sayılmasını talep ederiz. Bir sonraki duruşmada kendisini hazır edeceğiz." dedi.

Mütalaa açıklandı

Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Bir toplantıda Canan Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu konuşmadaki söyleminin, Türk Dil Kurumu'nca kelime anlamı olarak "Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse" şeklinde tanımlandığını belirtti.

Savcı beraatini istedi

Emsal Yargıtay kararlarının da olduğunu belirten savcı, Kaftancıoğlu'nun beraatini istedi.

Şikayetlerinin devam ettiğini mütalaaya katılmadıklarını belirten Erdoğan'ın avukatı, savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme, Kaftancıoğlu'nun mazeretini kabul ederek hazır bulunduğunda savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.