Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt

CHP’nin vizyon programında Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmayan Canan Kaftancıoğlu, görüntülerin aksine böyle bir şeyin olmadığını belirtip salona girmeden önce İmamoğlu ile selamlaştığını söyledi.

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı...

Bir yandan zaman azalırken diğer yandan da partiler çalışmalarını hızlandırdı.

Çalışmalarını hızlandıran partilerden biri olan CHP'de geçtiğimiz gün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenledi.

Program öncesi Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialar CHP'yi karıştırmıştı.

Şizofren iddiası

Kaftancıoğlu'nun, İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

İddialar hakkında "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." diyen İmamoğlu'nun ardından Kaftancıoğlu da bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İddia edilen ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam." dedi.

Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı

Tokalaşmadılar

Yaşananların ardından dün iki isim de düzenlenen programda bir araya geldi.

Program sonrası herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadı. İkili kalabalığın önünde birbirlerine sadece kafa sallamakla yetindi.

Gerilimin gözler önüne serildiği anların ardından Canan Kaftancıoğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Kaftancıoğlu: Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Kaftancıoğlu, "Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz” yanıtını verdi.

Saymaz yazısını ise şöyle sürdürdü:

"Kaftancıoğlu, salona girerken İmamoğlu ile tokalaştığını ifade ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kapanış konuşması sürmekteyken, Selvi hanımın rahatsızlığından kaygılandığını anlatan Kaftancıoğlu, şöyle devam ediyor:





"Engin Altay’la da tokalaşmadım"



“Genel başkanın konuşması bitince ‘Çıkalım’ diye düşüncemi söyledim. Selvi hanım sendeledi. Benim aklım Selvi hanımdaydı. Altan Öymen’e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem başkan ve Haydar Akar’la selamlaştık. Engin Altay’la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik.”

Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı