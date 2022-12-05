Petrol
85.9
0.39%
Euro
19.6749
0.23%
Dolar
18.6378
0.02%
Altın
1.079
0.18%
Borsa
4972
0.00%
Bitcoin
327.431
1.55%
BTXN Coin
5.38
-1.28%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt

    CHP’nin vizyon programında Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmayan Canan Kaftancıoğlu, görüntülerin aksine böyle bir şeyin olmadığını belirtip salona girmeden önce İmamoğlu ile selamlaştığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt

    2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kaldı...

    Bir yandan zaman azalırken diğer yandan da partiler çalışmalarını hızlandırdı.

    Çalışmalarını hızlandıran partilerden biri olan CHP'de geçtiğimiz gün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenledi.

    Program öncesi Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialar CHP'yi karıştırmıştı.

    Şizofren iddiası

    Kaftancıoğlu'nun, İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

    İddialar hakkında "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." diyen İmamoğlu'nun ardından Kaftancıoğlu da bir açıklamada bulundu.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "İddia edilen ırkçı ve ayrımcı ifadeler olup, yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam." dedi.

    Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı

    Tokalaşmadılar

    Yaşananların ardından dün iki isim de düzenlenen programda bir araya geldi.

    Program sonrası herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadı. İkili kalabalığın önünde birbirlerine sadece kafa sallamakla yetindi.

    Gerilimin gözler önüne serildiği anların ardından Canan Kaftancıoğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

    Canan Kaftancıoğlu ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt #1

    Kaftancıoğlu: Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek

    Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Kaftancıoğlu, "Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz” yanıtını verdi.

    Saymaz yazısını ise şöyle sürdürdü:

    "Kaftancıoğlu, salona girerken İmamoğlu ile tokalaştığını ifade ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kapanış konuşması sürmekteyken, Selvi hanımın rahatsızlığından kaygılandığını anlatan Kaftancıoğlu, şöyle devam ediyor:

    Canan Kaftancıoğlu ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt #2

    "Engin Altay’la da tokalaşmadım"

    “Genel başkanın konuşması bitince ‘Çıkalım’ diye düşüncemi söyledim. Selvi hanım sendeledi. Benim aklım Selvi hanımdaydı. Altan Öymen’e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem başkan ve Haydar Akar’la selamlaştık. Engin Altay’la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik.”

    Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu tokalaşmadı

    Canan Kaftancıoğlu ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt #3


    Bir inat uğruna Türkiye'ye gelmeyen gurbetçinin cenazesi Trabzon'a geldi
    3. Sayfa

    Bir inat uğruna Türkiye'ye gelmeyen gurbetçinin cenazesi Trabzon'a geldi

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Pendik’te metruk binada korkutan yangın
    İç Haber

    Pendik’te metruk binada korkutan yangın

    Görüş Bildir