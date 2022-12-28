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    Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
    • 28.12.2022 - 15:01
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    Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin bütün terör örgütlerine karşı yürüttüğü amansız mücadele devam ediyor.

    Bu kapsamda Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

    6 kişi yakalandı

    AA'Nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Çankırı da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #1

    Çankırı da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı #2


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