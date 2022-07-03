Çankırı'nın Dodurga Belde Belediye Başkanı belli oldu

Çankırı'nın Dodurga Belde Belediye Başkanı belli oldu

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara yüzde 86,81'lik oy oranıyla AK Partili Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga’da yeniden belde statüsünün kazanılmasının ardından seçim heyecanı yaşandı.

2014 yılında nüfusun azalması sebebi ile belde statüsünün kaldırıldığı Dodurga, yapılan hukuk mücadelesinin ardından yeniden belde statüsü kazandı.

Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu.

Oy kullanma işlemi bitti, sandıklar açıldı

Dodurga’daki bin 411 seçmen, Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlık evinde kurulan 6 sandıkta saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sandıkları saat 17.00 itibari ile açıldı.

Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu yarıştı.

AK Partili Kaşıkçı kazandı

Öte yandan AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç'un duyurduğu sonuçlara göre Dodurga'da AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı yüzde 86,81 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Tunç'un açıklamasına göre AK Parti 955 oyla yüzde 86,81'lik orana ulaştı.

Deva 23, T. Değişim 14, Memleket 21, Adalet 23, Saadet 17, Yeniden Refah 41 oy aldı.