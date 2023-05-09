Celal Adan: HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılmasını istiyoruz

DHA

Türkiye'nin tek gündemi hafta sonu yapılacak olan seçimler...

Bu kapsamda siyasi isimler seçim çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Adayı Celal Adan, Bakırköy'de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İSTESOB)ziyaret etti.

Burada konuşan Celal Adan, AYM'ye tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Mesela kullandıkları ifadelerde, diyorlar ki, 'Türkiye kutuplaştı'. Diktatörün olduğu ülkede kutuplaşma olur mu? Tek görüş olur. İkincisi bir siyasi partinin genel başkanı, 'Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat' diyor. Kalabalığa, 'Sandığa gidin, sandıkta cezalandırın' diyor. İstibdadın olduğu yerde demokrasi olur mu? Bugün seçime giderken iki olayı unutmamamız gerekiyor. Bir tanesi Türk siyasi hayatının en acımasız, Türk devletine en çok zarar veren gün, Cengiz Aytmatov'un da söylediği gibi 'Bazen bir gün bir asır gibidir' 15 Temmuz 2016 tarihidir. Bugün 14 Mayıs seçimlerini kaybedeceksiniz, bu bombaları atan yani Türk ordusu, peygamber ocağı dediğimiz ve milletimizi korumak üzere şekillenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öyle adamlar yetiştirdiler ki, Yüzbaşının meclisi bombalama talimatı verdiklerinde, aldı Phantom ile gitti bombayı attı. Bu kadar büyük ihaneti yaşayanlar, kaçanlar ve göçenler 14 Mayıs'ta seçimi kaybedecek diyor Cumhur İttifakı. Biz davulla zurnayla geleceğiz, onlar tutuklanacak diyor" dedi. Celal Adan “Terör örgütünün başı olan PKK ile HDP'yi kuran Öcalan'ın bırakın üç dört vilayette heykelini, 'Biz 81 vilayette heykelini dikeceğiz' diyor. Dünyanın hiçbir parlamentosunda bu kadar devlete ve milletin birliğine karşı bir hareketin yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz. HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin de kapanmasını istiyoruz. Bunu genel başkanımız açıkladı. Niye açıkladı ? Gerekçe bu.