Çelikhan'da deprem sonrası yaralar sarılıyor: 300 konteyner yerleştirildi Depremzedelerin, 10 güne kadar konteynerlere yerleşmesi planlanıyor. Konteyner kente, trafo kurma çalışmalarının ardından elektrik verilecek.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde konteyner kentler kuruldu.

Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde kaymakamlık ve AFAD'ın çalışmaları devam ediyor.

300 konteyner konuldu

Altyapı çalışmalarının büyük bölümünün tamamlanmasından sonra söz konusu alana 300 konteyner konuldu.

Depremzedelere teslim edilecek

Çalışmalara katılan AFAD gönüllüsü Mahmut Kılıç, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik işleri tamamlanan bölgede konteynerlerin 10 güne kadar depremzedelere teslim edilmesinin planlandığını belirtti.

İki oda, mutfak, lavabo

Kılıç, "Konteynerler 22 metrekare olup, iki oda, mutfak ve lavabo olarak tasarlanmış." dedi.

Elektrik mühendisi İbrahim Özmen ise konteyner kentteki çalışmalara yaklaşık bir ay önce başladıklarını anlattı ve şöyle konuştu:

Trafo kurma çalışmalarından sonra elektrik verilecek

İçinde bulunduğumuz sahada yerin elektriğini verdik, bir de aşağı parselde çalışmamız var.



Orada da elektrik, kanalizasyon ve içme suyu çalışması tamamlandıktan sonra trafo kurma çalışmalarının ardından elektrik vereceğiz.