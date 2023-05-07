Cem Yılmaz, seçimler öncesi tarafını belli etti

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Seçimler için son düzlüğe girildi...

Seçimlere günler kala ünlü isimler de yaptıkları açıklamalarla oy tercihlerini belli etmeye başladı.

Erzurum'da İl seçim Kurulu'nun miting alanını uygun göstermesine rağmen şehir merkezinde miting yapmakta ısrarlı olan Ekrem İmamoğlu Erzurum'da tepki çekmişti.

Miting olacağı alanda vatandaşlar ile CHP'liler arasında arbede yaşandı.

Konuşmasında yaşanan olayalara karı tehditler savuran İmamoğlu konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı.

Muhalefet cephesi sosyal medyada 'Büyük İstanbul Mitingi'ni gölgede bırakmak için algı çalışmalarına başladı.

Muhalefetin bu algı çalışmalarına komedyen Cem Yılmaz da dahil oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu söyledi.

"Geçmiş olsun Ekrem başkan" diyen Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Her Şey Çok Güzel Olacak" Memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gercek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem başkan.

Bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023 de olduğumuzu unutturdu, bu ve bunun gibi yüzlerce sebep! İyiliğin kazanmasına hasretiz.