Cemil Çiçek, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili AİHM'in Batasuna kararını hatırlattı ve bu karara göre terörün kınanmamasının bile parti kapatma nedeni olabileceğini söyledi.

Türk siyasetinin gündeminde, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması yönündeki çağrılar var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birkaç kez dillendirdiği 'HDP kapatılmalı' ifadeleriyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da Cemil Çiçek'ten geldi. Hukukçu kimliğiyle bilinen eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Haber Global'de Senem Tolunay Ilgaz'ın sorularını yanıtladı.

AİHM'İN KARARINA GÖRE TERÖRÜ KINAMAYAN PARTİ KAPATILABİLİR

Çiçek, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili devam eden tartışmalara dair, AİHM'in Batasuna kararını hatırlattı.

Cemil Çiçek, AİHM kararına göre terörü lanetlememenin bile bir siyasi partinin kapatılması için sebep olabileceğini söyledi.

"PARTİLER DE SORUMLU DAVRANMALI"

"Parti kapatmayı zorlaştırıcı adımların bir kısmı bizden önceki hükümet döneminde de atıldı. Burada hukuki bir konuyu konuşuyorsak bunu hukukla konuşmak lazım. Her konuyu siyaseten konuşuyoruz biz. Partilerimizin de bir sorumluluğu yok mu? Milletvekili olurken Anayasa'ya uygun davranacağıma diyerek yemin ediyoruz. Bir parti neleri yaparsa kapatma davasına haiz olur? Buna bakmak lazım. Kimse devleti de parlamentoyu da hukuku da emrivakide bırakmaması lazım. Parti kapatmalar doğru bir şey değil ama bu da "ben köpeksiz köye düştüm değneksiz gezerim" havasında olmamalıdır. Partiler sorumluluk taşıyan kuruluşlardır. Bunlar kendisine çeki düzen vermelidir.

Cemil Çiçek'e HDP'nin kapatılması soruldu VİDEO

AİHM'İN BATASUNA KARARI

Filancanın davası olduğu zaman, AİHM kararı böyle diyor... E AİHM diyor ki; Batasuna partisi için... Ben bu örneği daha önce de verdim. Başıma gelmedik iş kalmadı. Medyanın belli kesimi dün o tarafta bugün bu tarafta. Herkes enlemini boylamnını belli etse de biz de anlayıversek. Batasuna kararı çıktığı zaman ben dedim ki; bakın arkadaşlar değil terörle iltisaklı olmak terörü telin etmemeyi bile mahkeme kapatma sebebi saydı. İşimize geldiği zaman AİHM kararı, işimize gelmediği zaman olmuyor... "

BATASUNA KARARI NEDİR

İspanya'da 2003 yılında Bask bölgesinde faaliyet gösteren Herri Batasuna partisi, Yüksek Mahkeme tarafından kapatıldı.

Kapatma gerekçesi olarak partinin terör örgütü ETA ile organik bağı gerekçe gösterildi.

Kararda ayrıca; partinin değişik tarihlerde düzenlenen terör saldırılarının kınanmaması ve parti sözcüsünün "Yasal olan ya da olmayan her yoldan mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadeleri de gerekçe gösterildi.

Kapatılan parti, bu kararı AİHM'e taşıdı.

Herri Batasuna Partisi, siyasal parti kurma özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesi ile düşünce özgürlüğüne ilişkin 10. maddesinin ihlal edildiğini savundu.

AİHM 5. Dairesi, 30 Haziran 2009'da, şikayeti reddettti ve partinin kapatılmasını doğru buldu.

HDP-PKK İLİŞKİSİ

Türkiye'de de terör örgütü PKK ile HDP arasındaki organik bağ bilinen bir gerçek.

PKK'lı kalleş teröristlerin düzenlediği saldırıların ardından HDP'den küstah tehditler yükseliyor.

HDP'nin eski vekillerinden Abdullah Zeydan, "PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar." ifadeleriyle polis ve askerlerimizi tehdit etmişti.

HDP'nin eski eş genel başkanlarından Figen Yüksekdağ ise "Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz" diyerek terör örgütü ile arasındaki bağlantıyı açık bir şekilde dile getirmişti.

AİHM kararı gerekçe gösterilerek serbest bırakılması istenen Selahattin Demirtaş ise meydanlarda terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceklerini söylüyordu..