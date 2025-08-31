Cemil Tugay, Murat Kurum ile olan görüşmesini anlattı

İzmir'deki körfez sorununu çözmek için ele ele verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Örgütü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la kentin sorunlarına ilişkin yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi.

Tugay, Bakan Murat Kurum ile görüşmelerinde çöp ve Körfez sorununu konuştuklarını belirtti.

"YAPICI BİR YAKLAŞIMDA BULUNDU"

Gösterdiği ilgi dolayısıyla Kurum ile bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Tugay, şöyle devam etti:

Çünkü bir süredir bir bakanlıkla doğrudan ya da dolaylı olarak bazen yazışmalarla, bazen sözlü konuşarak İzmir'in içinde bulunduğu sıkıntıyı ve duyduğumuz ihtiyacı anlatmaya çalışıyorduk. Bununla ilgili dün Sayın Bakan burada bir toplantı yaptı. Bu toplantıya bakanlık bürokratları, Valilikten temsilciler katıldı. Yerel yönetimden temsilciler katıldı. Ben de toplantının bir kısmında oldum.



İhtiyacımızı, yaşadığımız sorunu ifade ettik. Bu çerçevede acil bir çözüme ama diğer taraftan da orta ve uzun vadeli çözümlere ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bakan Bey de bence çok yapıcı bir yaklaşımla bunların çözülmesi için izlenmesi gereken yolla ilgili bir şeyler söyledi. Şimdi bu yolla yapacaklarımızı yapacağız. Zannediyorum çok uzun bir süre geçmeden sorunlarımıza çözümler üreteceğiz.

"BU BİR İYİ NİYETTİR"

Belediye Başkanı olarak bakanlıklarla, üst makamlarla diyalog ve uyum içinde çalışılması gerektiğini hep söylediğini anlatan Tugay, şunları söyledi:

Başka türlü çözemeyiz. Bu konu da buna örnek oldu. Ben gerçekten Murat Kurum'un İzmir'in bu sorunu ve başka birkaç sorunu daha Körfez'le ilgili konu onlarla ilgili bizi artık daha fazla duymak için çaba gösterdiğini ve çözüm için daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunu görüyorum. Bu bir iyi niyettir, iyi niyet karşılıklı olan bir şeydir.

"BAKAN BEY BENİ GAYET MEMNUN EDEN BİR TAVIRDA BULUNDU"