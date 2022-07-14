İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme'de çıkan yangının kısmi olarak kontrol altına alındığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu senede de Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangın, henüz tam olarak kontrol altına alınamazlen dün İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım yangına sebep oldu.

Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde başlayan orman yangını, akşam saatlerinde Çeşme'nin Ovacık bölgesindeki site alanlarına kadar ulaştı ve sitelerdeki vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Diğer yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yangınla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.

Yangın kısmı olarak kontrol altında

Yavuz Selim Köşger, çıkan yangının kısmi olarak kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çeşme'deki yangın kısmi olarak kontrol altına alındı





Çalışmalar devam ediyor

İzmir Valisi Yavuz Vali Köşger, "Dün 13.20 itibariyle başlayan yangına orman teşkilatımız 9 dakika içerisinde gerekli müdahaleyi yapmış ve olağanüstü bir gayretle şu ana kadar yangın söndürme faaliyetlerini sürdürmüş bulunmakta.

Bu süre zarfında 117 araç ve 750'nin üzerinde personel, 7 helikopter, 4 uçakla yangına müdahale edildi. Orman bölge teşkilatımız, jandarma, AFAD, itfaiye, yerel yönetimler eş güdüm içerisinde yardım etti. Bölge halkı da burada yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katkı sağladı.

Bu eş güdüm ve koordinasyon çerçevesinde personelimizin olağanüstü gayretleri neticesinde şu an itibariyle bütün olumsuz şartlara, şiddetli rüzgara rağmen hem Ovacık'taki hem de Zeytineli-Karaköy arasındaki yangını kısmi kontrol altına almış bulunmaktayız.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bütün araçlar herhangi bir parlamaya karşı sahada faaliyetlerini devam ettirecek." dedi.





"120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü"



Meteorolojik verilere göre 10.00-11.00 arası şiddetli rüzgar ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurgulayan İzmir Valisi Köşger, "O sebeple hala risk geçmiş değil. Başka alanlarda da risk olma ihtimali var. Bu sebeple vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Rüzgar ve kuru hava ormanlarda yangın riskini artırıyor.

Toplam 120 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Bunun dışında bir mal kaybı bulunmamakta. Genel itibariyle makilik ve çalılık alanlar olduğu için ciddi bir orman kaybı söz konusu değil çok şükür." sözlerine yer verdi.





"Tehlike geçmiş durumda"

İlk yangın ihbarının 13.20'de geldiğini hatırlatan Yavuz Selim Köşger, "9 dakikada teşkilatımız intikal edip müdahaleyi başlattı. 18.05'te ise Ovacık yangını çıktı ve 2 dakikada intikal edildi. Herhangi bir zaman kaybı olmadı. Başarının arkasında bu seri müdahalenin faydası var. Tahliye edilen sitelerde de vatandaşlarımıza ikametlerine dönebileceklerini söyledik.

Tehlike geçmiş durumda. Onların ikametlerine tehdit eden bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak dün gece itibariyle ciddi bir tehlike atladı. Yangın, iki siteye sirayet edecek şekilde şiddetini artırmıştı.

Rüzgar tribünlerinden de etkilenen tribün yok ama hem rüzgar tribünleri hem de yüksek gerilim hattı, havadan orman yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Böyle de bir zorluk vardı. Bunlara rağmen bu başarı yakalanmış oldu" diye konuştu.





7 şüpheliden 2 kişi gözaltında olmaya devam ediyor

Karaköy yangınında gözaltına alınan 7 şüpheli ile ilgili de bilgi veren Vali Köşger, "7 şüphelinin ifadelerine başvuruldu. 2'si gözaltında olmaya devam ediyor. 5'i serbest bırakıldı. Kaynak yapan ve ihmali bulunan 2 kişi gözaltında. Savcılık soruşturması devam ediyor.

Ovacık'taki yangın da yüksek ihtimal elektrik kontağından, yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmış. Teller kopmuş, birbirine çarpmış. Yangının başlangıç noktasında elektrik kontağı söz konusu." bilgisini verdi.







