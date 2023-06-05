Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini devraldı Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yeni görevini teslim alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında yeni yapılcakları sıraladı.

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Türkiye'nin yeni döneminde ilk haftaya girildi.

Yeni kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Kabinenin kısa sürede belirlenmesinin ardından yeni görevlerin teslim töreni gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda bir yeni devir teslim töreni de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nda oldu.

Cevdet Yılmaz yeni görevini Fuat Oktay'dan devraldı.

"Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz"

Yılmaz yeni görevini teslim alırken şu ifadeleri kullandı:

Değerli basın mensupları, değerli misafirler hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bayrağı Fuat Oktay'dan almak benim için bir onurdur. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor.



Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığını tevdi eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

"Türkiye'mizin kazanımı olarak devam edeceğini söylemek istiyorum"