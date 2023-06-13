Cevdet Yılmaz'dan muhalefete başarı önerisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Başarılı olmak istiyorlarsa topu başka yerlere atmak yerine aynaya dönüp kendilerine baksınlar. Biz inanın rekabet açısından bu muhalefetten şikayetçi değiliz. Ama ülkemiz adına daha nitelikli daha güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini de düşünüyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Kritik seçimler geride kaldı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olurken, Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı..

Kabinenin kurulmasıyla yeni dönem başlarken, muhalefette de iç hesaplaşmalar sürüyor..

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşması' programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, muhalefetin durumunu değerlendirdi.

Seçim sonrası muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmediğini belirten Yılmaz, öneride de bulundu:

"Başarılı olmak istiyorlarsa topu başka yerlere atmak yerine aynaya dönüp kendilerine baksınlar. Kendilerine baksınlar. Eksiklerini sorgulasınlar"

"Kazanını tebrik eden kazanır"

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Ama hala ana muhalefet genel başkanı çıkıp da "Ben halkın özgür iradesiyle ortaya koyduğu bu sonuca saygı duyuyorum. Kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" diyemedi maalesef. Bu da halkın vicdanına havale edeceğimiz bir tutumdur. Hiç doğru bir yaklaşım değildir. Kazananı tebrik eden kazanır. Demokratik olarak kazananı tebrik etmek size kazandırır, kaybettirmez. Ama bunu bile maalesef idrak edemiyorlar.

"Dönüp kendilerine baksınlar"

Bu 2 Seçim arasında depremzede vatandaşlarımızı suçlamışlardı. Şimdi de köylü vatandaşlarımızı suçlamaya başladılar. Onlar ne derse desin. Depremzede vatandaşımız da başımızın tacı, köylü vatandaşımız da başımızın tacı, şehirli vatandaşımız da başımızın tacı.



Bizim sadece küçük bir tavsiyemiz olabilir. Muhalefete danışmanlık yapmak durumunda değiliz ama bizi bu duruma da düşürüyorlar maalesef. Başarılı olmak istiyorlarsa topu başka yerlere atmak yerine aynaya dönüp kendilerine baksınlar. Kendilerine baksınlar. Eksiklerini sorgulasınlar. Bizim zihniyetimiz böyledir değerli kardeşlerim.

"Rekabet açısın bu muhalefetten şikayetçi değiliz ama daha nitelikli daha güçlü muhalefetin olması gerekiyor"