Cevdet Yılmaz'dan yüzyıl mesajı: Yeni yüzyıla yakışır bir şekilde milletimize ve ülkemize hizmet edeceğiz Cumhuriyetin yüzüncü yılını geride bıraktıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomisiyle, sosyal politikalarıyla, altyapı yatırımlarıyla, teknolojik atılımlarıyla, kurumsal gelişmeleriyle yeni yüzyıla yakışır bir şekilde milletimize, ülkemize hizmet edeceğiz." dedi.

İHA

Türkiye'nin yeni kabinesi görev teslim törenlerinin ardından göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilen Cevdet Yılmaz, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yeni görevinde ilk ziyaretini memleketi Bingöl’e yaptı.

Havalimanında çiçeklerle karşılanan Yılmaz, ilk olarak Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti il binasına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada seçimlere ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Türkiye yüzyılına yakışır bir siyaset yapılacağını ifade etti.

"Karşımızda çok geniş bir cephe oluşturuldu"

Halkın seçimlerde bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan dediğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

Bu seçimlerde halkımız bir kez daha güven ve istikrar dedi. Halkımız bir kez daha güçlü, tecrübeli, dirayetli liderlik dedi. Halkımız bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan dedi.



Karşımızda çok geniş bir cephe oluşturuldu. Hiç bir araya gelmeyeceği düşünülen partiler, kişiler, kesimler bir araya getirildi ama aziz milletimiz sandıklarda bu oluşumlara, bu yapay oluşumlara, bu suni oluşumlara en güzel cevabı demokratik olgunluk içinde verdi.

"Güçlü, tecrübeli, samimi, dirayetli bir liderimiz var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden hemen sonra kabineyi açıkladığını dile getiren Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız son 21 yılda ortaya koyduğu icraatla, yaptığı çalışmalarla halkımızın gönlünde taht kurmuş bir liderimizdir. Dünyayı da çok iyi okuyan, dünya siyasetini bilen liderdir.



Ben hep şunun altını çiziyorum, liderler her zaman önemlidir ama fırtınalı zamanlarda dünyanın zor şartlarda geçtiği dönemlerde bir kat daha önemlidir. Dünyamızın, bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde güçlü, tecrübeli, samimi, dirayetli bir liderimiz var.



Bunun için gerçekten çok şanslıyız. Değerli Cumhurbaşkanımız, seçimden hemen sonra hükümetini kurdu. Bu da çok önemle altı çizilmesi gereken bir noktadır. 90’lı yıllarda seçimlerden sonra koalisyon pazarlıkları olurdu.



Bazen aylar süren müzakereler yapılırdı, paylaşımlar yapılırdı. Bakanlık isteyenler, kurum isteyenler, çeşitli konularda görüş ortaya koyanlar. Bakın yeni yönetim sistemimiz de bu seçimde halkımızın onayını almıştır ve farkını da bir kez daha göstermiştir.

"Yeni yüzyıla yakışır bir şekilde milletimize, ülkemize hizmet edeceğiz"

Türkiye’nin yüzüncü yılında hizmetlere aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi oluşmuş oldu. Seçim beyannamemizde hep Türkiye Yüzyılı kavramının altını çizmiştik. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını geride bıraktık. 21’inci yüzyılın yükselen ülkeleri arasında ülkemiz en ön sıralarda yerini alacaktır.



Ekonomisiyle, sosyal politikalarıyla, altyapı yatırımlarıyla, teknolojik atılımlarıyla, kurumsal gelişmeleriyle yeni yüzyıla yakışır bir şekilde milletimize, ülkemize hizmet edeceğiz.



Seçimden hemen sonra, dünyanın birçok yerinden mazlum milletlerin, dünyadaki mevcut şartlarda çok ciddi anlamda haksızlığa uğrayanların nasıl sevindiğini hep birlikte gördük.



Bu seçimler sadece Türkiye’yi değil, dünyamızı, bölgemizi yakından ilgilendirmektedir ve çok şükür milletimiz, bu beklentileri, bu umudu boşa çıkarmamıştır. Bütün dünyada mazlumlarda bir sevinç oluşturmuştur. Biz de buna layık olmaya çalışacağız.

"Emeklilerimizin gelirlerinin enflasyon karşısında erimemesi için tedbirleri almak"

Ekonominin her zaman olduğu gibi birinci öncelikleri olacağının altını çizen Yılmaz, şu şekilde konuştu: