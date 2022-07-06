Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 52 bin personeli ve 60 aracıyla afetlere hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 52 bin personeli ve 60 aracıyla afetlere hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 52 bin personel, 60’ın üzerinde aracı ve 100’ün üzerinde cihazıyla hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma görevleri için hazırda bekliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, afetler sonrasında kullanılmak için 4 araç kattı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge çalışmaları sonucunda özel olarak tasarlanıp oluşturduğu teçhizatlı mobil araçların, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen afetlerden etkilenen bölgelerde üstün özellikleri sayesinde hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma gibi görevlerde çeşitli hizmetler sağladığı belirtildi.

Hem depremde hem selde nokta atışı tespit

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün bünyesine kattığı araçlardan biri olan Yapı İzleme Aracı, depremlerde kullanılan araç olarak öne çıksa da ihtiyaç halinde sel afetlerinde de kullanılıyor.

Nokta atışıyla tespit yapabilen araç, hasar görmüş yapıya yaklaşılamayan, eğim olup olmadığından emin olunamayan durumlarda kullanılma imkanı sunuyor.

Yapı incelemesi yapılan aracın elde ettiği veriler belirli sürenin sonunda ilgili kurumlara ve vatandaşlara sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 52 bin personelle afetlere hazır ViDEO

Mobil Laboratuvar Aracı

Deprem afetlerinde kullanılmak üzere temin edilen Mobil Laboratuvar Aracı, kamuya açık, vatandaşların yoğun kullandığı kalabalık alanlarda hem izleme yapıyor hem yapıdan alınan numunelerin değerlendirmesini yapıyor.

Alınan örneklerle araçlarla içerisindeki cihazlar, yapının özelliği, kullanıldığı maddeler, çatlak durumu gibi etmenleri inceleniyor. Araç, arama kurtarma çalışmalarına da destek veriyor.

Mobil Koordinasyon Aracı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2021 yılında bünyesine kattığı Mobil Koordinasyon Aracı, koordinasyon merkezinin kurulmasına müsait alan bulunamayan noktalarda değerlendiriliyor. Afetlerde Bakan Murat Kurum’un çalışmayı koordine etmesine fayda sağlayan araç son olarak Kastamonu’da yaşanan sel afetinde kullanıldı.

Canlı bağlantı, İHA ve drone takibi yapabiliyor

Aynı anda 8 farklı noktaya canlı bağlantı yapabilen araç, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve drone uçuşunu izleyebiliyor.

Mobil İletişim Ofisi

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına destek sağlayan ve tanıtılan 4 araçtan biri olan Mobil İletişim Ofisi ise afet bölgelerindeki iletişimin kuvvetlendirilmesine olanak sağlıyor.

Vatandaşların sorunları, beklentileri bu ofisten çözülüyor.

Mobil İletişim Ofisi, İzmir’deki deprem sonrası iletişim ihtiyaçları doğrultusunda bakanlık bünyesine dahil edildi.

Geo Radar, İHA ve dronlar da afetler sonrası destek sağlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesine katılan 4 aracın yanı sıra envanterde bulunan Geo Radar, Multistation, Lazer Tarayıcı, İHA ve dronlar da afetler sonrası çalışmalara destek sağlıyor.

Geo Radar, boşaltılması gereken binalarda, acil tedbir alınması gereken durumların değerlendirilmesinde olanak sağlıyor. Özel yazılımla ve donanımla üretilen 8 İHA ve dron ise ulaşılamayan noktaların incelenmesinde kullanılıyor. Dronlar, yüksek konumdaki yapılardaki çatlağın genişliğini, eğimini, konumunu otomatik olarak koordinasyon merkezindeki bilgisayarlarla paylaşıyor. İHA ise daha geniş alanları tarayarak alan incelenmesinde kullanılıyor.

“Hasar tespit çalışmalarındaki esas verimiz personellerimiz”

Afet anında ve sonrasında kullanılan araçlar hakkında konuşan Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, hasar tespit çalışmalarında asıl görevin personellere düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma gibi görevlerimiz var. Bu görevlere Türkiye genelinde 52 bin mühendis ve mimar personelimiz ile bu alandaki 60’ın üzerinde araç, 100’ün üzerinde cihazların desteğiyle sağlıyoruz. Bizim hasar tespit çalışmalarındaki esas verimiz personellerimiz. Bu konuda özel eğitim almış hasar tespit mühendisleri. Ancak muğlak durumlarda ya da çok geniş alanlarda şüphe duyulan durumlarda ise burada görmüş olduğunuz araçlardan ve içindeki cihazlardan yararlanıyoruz.”